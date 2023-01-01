Новинки смесителей. Серии Pers, Gelios и Nero

ARGO спешит поделиться замечательной новостью! Коллекции смесителей Pers, Gelios и Nero в наличии и уже доступны для заказа. Яркие новинки 2020 года никого не оставят равнодушным!



Коллекции Gelios и Nero входят в серию Special, а значит обладают всеми преимуществами: корпус из 100% безопасной латуни, максимальную комплектацию ™ ARGO и 5 лет гарантии на корпус/запорные механизмы/подводку и аэратор. Все комплектующие имеют гравировку «ARGO», что защищает изделия от подделок.



Выбирайте лучшие смесители ARGO!



