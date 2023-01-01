ARGO спешит поделиться замечательной новостью! Коллекции смесителей Pers, Gelios и Nero в наличии и уже доступны для заказа. Яркие новинки 2020 года никого не оставят равнодушным!
Коллекции Gelios и Nero входят в серию Special, а значит обладают всеми преимуществами: корпус из 100% безопасной латуни, максимальную комплектацию ™ ARGO и 5 лет гарантии на корпус/запорные механизмы/подводку и аэратор. Все комплектующие имеют гравировку «ARGO», что защищает изделия от подделок.
Вы просили, мы привезли новинки душевой гарнитуры от ™ ARGO!
Начало 2019 года СК Санлайн отметила инновациями. В апреле на выставке Мосбилд компания презентовала новинки бытовой сантехники своего бренда ™ ARGO.
Особенного внимания заслуживает линейка душевой гарнитуры, а именно душевые колонны и душевые лейки.
Гендиректор компании «Санлайн» Андрей Горбунов принял участие в программе «Мастер-Класс» на «Столица FM»
21 июля в информационно-аналитической программе «Мастер-класс» выступил экспертом генеральный директор компании «Санлайн» Андрей Горбунов. Выпуск был посвящен производственным проблемам малого и среднего бизнеса