Новинки смесителей. Серии Pers, Gelios и Nero
Новинки смесителей. Серии Pers, Gelios и Nero
ARGO спешит поделиться замечательной новостью! Коллекции смесителей Pers, Gelios и Nero в наличии и уже доступны для заказа. Яркие новинки 2020 года никого не оставят равнодушным!

Коллекции Gelios и Nero входят в серию Special, а значит обладают всеми преимуществами: корпус из 100% безопасной латуни, максимальную комплектацию ™ ARGO и 5 лет гарантии на корпус/запорные механизмы/подводку и аэратор. Все комплектующие имеют гравировку «ARGO», что защищает изделия от подделок.

Выбирайте лучшие смесители ARGO!


Новинки душевой гарнитуры от ™ ARGO
Вы просили, мы привезли новинки душевой гарнитуры от ™ ARGO!

Начало 2019 года СК Санлайн  отметила инновациями. В апреле на выставке Мосбилд компания презентовала новинки бытовой сантехники своего бренда ™ ARGO.  
Особенного внимания заслуживает линейка душевой гарнитуры, а именно душевые колонны и душевые лейки.

Новинки душевой гарнитуры от ™ ARGO
ARGO продлевает гарантию до 10 лет
ARGO продлевает гарантию до 10 лет
C 1 января 2015 года на смесители коллекций: ADAM, GRANO, ALFA, LIRA, BETA, OLIMP, DELTA, QUATTRO, EPSILON, REST, EVA, VECTRA, GAMMA, ZETTA установлен новый срок гарантии ─ 10 лет.

Гендиректор компании «Санлайн» Андрей Горбунов принял участие в программе «Мастер-Класс» на «Столица FM»
21 июля в информационно-аналитической программе «Мастер-класс» выступил экспертом генеральный директор компании «Санлайн» Андрей Горбунов. Выпуск был посвящен производственным проблемам малого и среднего бизнеса

Гендиректор компании «Санлайн» Андрей Горбунов принял участие в программе «Мастер-Класс» на «Столица FM»
Технологические преимущества смесителей ARGO
Технологические преимущества смесителей ARGO
Все смесители ARGO разрабатываются и изготавливаются таким образом, чтобы увеличить их сроки эксплуатации, сделать их удобными в обращении, комфортными и экономичными